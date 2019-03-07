Руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан

6 марта руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Мордовии Анатолий Викторович Ситников провел личный прием граждан.

За помощью обратились жители Саранска и Большеигнатовского района.

По результатам приема руководитель СУ СК РФ по Мордовии принял решение об отмене постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Кроме того, были назначены служебные проверки в отношении сотрудников следственных органов.

Все граждане, обратившиеся за помощью, получили подробные ответы на свои вопросы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru