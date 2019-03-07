6 марта в Саранске завершились соревнования по пожарно-спасательному спорту.

Футбольно-легкоатлетический манеж ГАУ РМ «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике» стал местом проведения указанных соревнований. Состязания проводились в трех возрастных группах.

Победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место заняли представители Татарстана. Третье место досталось команде Московской области.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Читайте также о том, что в Мордовии сотрудники ФСИН сыграли в мини-футбол со студентами.

Источник: 13.mchs.gov.ru