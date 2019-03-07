В Темникове сотрудники МЧС провели противопожарный инструктаж на объектах предпринимательства.

В указанных мероприятиях принимали участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского районов.

В общей сложности сотрудники МЧС посетили семь объектов надзора. Граждане были проинструктированы мерам пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru