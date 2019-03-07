В Мордовии автомобилист отправится в тюрьму за пьяное вождение

В Ичалковском районе суд вынес приговор в отношении автомобилиста, который несколько раз садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В декабре 2017 года гражданин Ерзамаев предстал перед судом за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 200 часов обязательных работ и лишения водительского удостоверения на 2 года.

В октябре минувшего года гражданин Ерзамаев, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля. Машина нарушителя была остановлена сотрудниками ДПС.

Решением суда автомобилист был приговорен к 6 месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Мордовии осудили серийного маньяка.

Источник: ichalkovsky.mor.sudrf.ru