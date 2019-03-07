Неизвестный мошенник ограбил супругов из Саранска

В Саранске неизвестный мошенник ограбил супругов, сообщив им, что по вине их сына произошло ДТП.

Недавно 57-летнему жителю Саранска позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Якобы полицейские сообщил горожанину, что его сын устроил ДТП. Затем незнакомец завил, что родственник мужчины может избежать уголовной ответственности, но для этого нужно перечислить на указанные им номера телефонов 150 тыс. рублей.

Горожанин и его супруга перечислили деньги, а затем решили навестить сына, который проживает на соседней улице. Узнав, что на самом деле никакого ДТП не было, пострадавшие обратились в полицию.

Полицейскими было установлено, что телефонный номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Самарской области.

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Источник: 13.мвд.рф