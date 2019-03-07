В Рузаевке осудили мужчину, угрожавшего полицейскому

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который угрожал сотруднику правоохранительных органов.

14 января нынешнего года 34-летний житель Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, угрожал применением насилия инспектору отделения по делам несовершеннолетних, находящемуся при исполнении должностных обязанностей. При этом мужчина держал в руке кухонный нож.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

По информации пресс-службы Рузаевского районного суда.

Ранее сообщалось, что в Мордовии пойдет под суд директор коммерческой организации, обвиняемый в подкупе.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru