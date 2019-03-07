В Мордовии пройдет операция «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции в ближайшее время проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Указанное мероприятие будет проводиться 8, 9 и 10 марта. Проверки автомобилистов на состояние опьянения пройдут в Саранске и на территории всех районов Мордовии.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что наказание за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительского удостоверения на срок до 2 лет.

Ранее сообщалось, что в Мордовии автомобилист отправится в тюрьму за пьяное вождение.

Источник: 13.мвд.рф