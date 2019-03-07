5 марта в прокуратуре Мордовии состоялось заседание межведомственной рабочей группы с участием представителей МВД, сотрудников следственных органов, представителей МЧС, а также сотрудников ФСБ и ФССП.

В ходе указанного заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся основных причин нарушения органами предварительного расследования сроков представления документов первичного учета. Кроме того, были приняты дополнительные меры в целях повышения эффективности работы.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru