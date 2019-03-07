В Мордовии прокуратура восстановила нарушенные права пенсионерки

В Ардатовском районе сотрудники прокуратуры восстановили нарушенные права пенсионерки.

30 сентября прошлого года гражданка 1952 года рождения уволилась из образовательного учреждения по причине выхода на пенсию, но МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Ардатовского муниципального района» направлялись в пенсионный фонд недостоверные сведения, согласно которым женщина продолжала работать. По этой причине жительница Мордовии не получила страховую пенсию по старости в размере более 6 тыс. рублей.

Директор указанного центра была привлечена к административной ответственности.

В данный момент нарушения законы устранены в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru