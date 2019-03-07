Прокуратура Мордовии провела проверку работы прокуратуры Пролетарского района Саранска

Прокуратура Мордовии в период с 11 по 21 февраля проводила плановую проверку работы прокуратуры Пролетарского района города Саранска.

В ходе проведения проверочных мероприятий были изучены состояние законности на территории Пролетарского района Саранска, меры, принимаемые по противодействию преступным проявлениям, а также результаты надзорной практики по всем направлениям прокурорской деятельности.

Работа прокуратуры упомянутого района Саранска была признана удовлетворительной.

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Источник: prokrm.ru