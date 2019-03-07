В Ромодановском районе состоялось заседании комиссии по делам несовершеннолетних

Сотрудник прокуратуры Ромодановского района принял участие в расширенном заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних граждан и защите их прав.

Во время своего выступления помощник прокурора Юдин Г.Е. обратил внимание родителей на их ответственность за жизнь и здоровье детей, а также привел статистические данные о чрезвычайных происшествиях с участием несовершеннолетних граждан.

Кроме того, комиссия рассмотрела результаты работы органов системы профилактики района за прошлый год.

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Источник: prokrm.ru