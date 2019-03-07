В Саранске столкнулись внедорожник и машина такси

В Саранске произошло ДТП с участием внедорожника и машины такси.

Указанное происшествие произошло утром 7 марта на пересечении улиц Республиканской и Титова. Не смогли поделить дорогу внедорожник марки «Тойота» и машина такси. Вероятнее всего, ДТП произошло из-за того, что водитель одного из автомобилей не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству.

О пострадавших вследствие данного происшествия пока что не сообщается.

В результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения.

По информации, опубликованной очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото разместил Иван Кирдянкин.

Ранее сообщалось, что в Саранске водитель легковушки сбил двух женщин на пешеходном переходе.

Источник: vk.com/saransk_photo