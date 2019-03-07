В Мордовии с начала нынешнего года были задержаны 19 сбытчиков наркотиков

6 марта в МВД по Мордовии состоялся круглый стол по вопросам борьбы с распространением наркотиков.

На протяжении двух первых месяцев нынешнего года на территории Мордовии было задержано 19 сбытчиков запрещенных веществ. Кроме того, за указанный период времени правоохранители задержали четырех участников преступной группы, организовавших канал поставки гашиша из Московской области. Также были задержаны два жителя Мордовии, которые создали интернет-магазин по продаже наркотиков.

Помимо этого, за январь-февраль текущего года в Мордовии полицейские составили 102 протокола об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф