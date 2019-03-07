В Мордовии на 8 марта было объявлено оперативное предупреждение

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 8 марта.

8 марта на территории Мордовии ожидаются порывы южного ветра, скорость которых местами будет достигать 17 метров в секунду. Также в пятницу в регионе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В ночь на 8 марта столбики термометров опустятся до 12 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до 4 градусов тепла.

На отдельных участках дорог возможна гололедица. Видимость, по прогнозам синоптиков, будет хорошая.

По информации «Известий Мордовии».

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