В мордовском селе произошел пожар: один человек пострадал

7 марта, накануне праздничного дня, в Республике Мордовии произошел пожар.

По информации пресс-службы МЧС Мордовии, в 13:00 сотрудниками пожарно-спасательной части было получено сообщение о пожаре в селе Курнино Ковылкинского района. Как сообщили в МЧС, на улице Верхняя произошло возгорание деревянного жилого дома №19, и площадь пожара составила порядка 32 квадратных метров.

По информации сотрудников ведомства, в ходе пожара один человек пострадал. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что на сегодня, 8 марта, было объявлено оперативное предупреждение - скорость ветра местами будет достигать 17 метров в секунду.