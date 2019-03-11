В Саранске легковушка сбила 39-летнюю женщину

В Саранске 39-летняя женщина, решившая перейти дорогу в неустановленном месте, попала под колёса легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло в ночь на 8 марта на территории Ленинского района города. На улице Полежаева 39-летняя гражданка пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В этот момент на женщину совершил наезд легковой автомобиль марки «Лада-Гранта», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ МРЦКБ. После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф