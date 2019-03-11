Житель Мордовии ударил своего друга, который мешал ему спать

В Торбеевском районе был оштрафован местный житель, ударивший своего друга, который мешал ему спать.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что житель указанного района очень сильно захотел спать во время попойки в компании своего приятеля. Последний не давал мужчине уснуть. По этой причине сонный участник застолья, отстаивая своё право на сон, ударил друга в глаз.

Решением суда в отношении жителя Торбеевского района, ударившего приятеля, была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 5 тыс. рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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