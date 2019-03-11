В УФСИН РФ по Мордовии прошли масленичные гулянья

В УФСИН РФ по Мордовии прошли массовые мероприятия, посвященные проводам зимы.

Указанные мероприятия были проведены в парке культуры и отдыха посёлка Явас. По случаю встречи весны и проводов зимы были организованы детские конкурсы, состязания в гиревом спорте, армрестлинге и перетягивании каната, а также соревнования по покорению ледяного столба.

Кроме того, все гости праздника могли отведать блины, шашлык, а также напиться горячего чаю.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su