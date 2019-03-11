Жительница Мордовии лишилась денег, продавая поросят

В Ковылкинском районе 44-летняя местная жительница лишилась денежных средств, пытаясь продать поросят.

Недавно 44-летняя жительница одного из сёл указанного района разместила на популярном сайте объявление о продаже поросят. Спустя некоторое время с женщиной связался ранее незнакомый ей мужчина, который сообщил о намерении приобрести трех животных и попросил сельчанку предоставить ему номер её банковской карты и код безопасности. Гражданка сообщила незнакомцу необходимую информацию. После этого женщина получила от банка уведомление о том, что её карта была заблокирована по причине подозрения в совершении мошеннических операций. Пострадавшая сообщила об этом своему якобы покупателю. Последнему удалось убедить гражданку в том, что на самом деле никто её деньги не похищает. Затем женщина сообщила мошеннику новый пароль для разблокировки платежного средства. После этого пострадавшая ещё несколько раз получала сообщения о блокировке карты, но злоумышленник убеждал её в том, что никакого мошенничества нет.

В итоге женщина лишилась 135 тыс. рублей.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. В настоящее время известно, что злоумышленник, ограбивший жительницу Мордовии, проживает в другом регионе.

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Источник: 13.мвд.рф