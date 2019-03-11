В Саранске легковушка наехала на бордюрный камень

В Саранске легковой автомобиль совершил наезд на бордюрный камень.

Указанное происшествие произошло в ночь на 9 марта на территории Ленинского района города. 31-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21124, двигаясь по улице Кирова, совершил наезд на бордюрный камень.

51-летнему пассажиру легковушки понадобилась медицинская помощь. Мужчина доставлялся в ГБУЗ по РМ МРЦКБ. Участнику ДТП был назначен курс амбулаторного лечения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске легковушка сбила 39-летнюю женщину.

Источник: гибдд.рф