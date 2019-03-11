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Воспитанник главы учебного центра УФСИН РФ по Мордовии стал победителем соревнований по боксу

Воспитанник главы учебного центра УФСИН РФ по Мордовии стал победителем соревнований по боксу

Воспитанник начальника межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии Игоря Давыдова Данила Исаев одержал победу на межрегиональных соревнованиях по боксу.

Указанные соревнования недавно завершились в Саранске. Команда Мордовии, в состав которой входил Данила Исаев, одержала уверенную победу. Воспитанник начальника межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии оказался сильнее кандидата в мастера спорта из Пензы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su