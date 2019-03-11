20-летний житель Саранска лишился денег, пытаясь оформить кредит

В Саранске неизвестные мошенники ограбили 20-летнего местного жителя, намеревавшегося получить кредит.

20-летний студент одного из учебных заведений Саранска отправил заявки на получение кредита в несколько интернет-банков. Спустя некоторое время молодой человек получил от одной из финансовых организаций сообщение о необходимости оплатить страховку.

Парень перечислил на счет якобы интернет-банка 5700 рублей. Затем молодой человек попытался связаться с финансовой организацией, но это ему не удалось.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф