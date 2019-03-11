В Мордовии заключенные проводили зиму

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были организованы мероприятия, посвященные проводам зимы.

Осужденные женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии №13, праздновали Масленицу песнями и частушками. Кроме того, были проведены различные конкурсы и спортивные состязания.

В исправительной колонии №14 осужденные женщины подготовили театрализованную постановку, которая сопровождалась танцами и песнями. Также были проведены конкурсы частушек и загадок.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в УФСИН РФ по Мордовии прошли масленичные гулянья.

Источник: 13.fsin.su