В Зубово-Полянском районе за один день произошло два ДТП

В Зубово-Полянском районе в течение одного часа произошло два ДТП.

Первое происшествие произошло 10 марта, в 07:20 на одном из участков федеральной трассы М-5 «Урал». Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого пока что не сообщается, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Спустя 55 минут на одном из участков той же трассы не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате указанных ДТП никто не пострадал.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске легковушка сбила 39-летнюю женщину.

Источник: 13.mchs.gov.ru