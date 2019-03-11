В Рузаевке было возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши многоквартирного дома

В Рузаевке сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по факту обрушения крыши многоквартирного жилого дома.

Инцидент произошел 8 февраля текущего года. Обрушилась кровля многоквартирного жилого дома, который расположен по адресу – улица Станиславского. Обрушение крыши постройки произошло по причине того, что управляющая компания не проводила работы по очистке кровли от снега и наледи.

Кроме того, было установлено, что управляющая компания не проводила мероприятия по осмотру и выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Мордовии проводится проверка по факту обрушения крыши школы.

Источник: mordovia.sledcom.ru