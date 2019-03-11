В Саранске загорелась баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.

В ночь на 11 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории посёлка Гагарина произошел пожар. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит баня. Огонь охватил постройку на площади 16 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в одном из сёл Мордовии в результате пожара пострадал человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru