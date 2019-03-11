В Саранске полицейские изъяли героин у жителя Белгородской области

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли героин у 43-летнего жителя Белгородской области.

В ходе личного досмотра 43-летнего жителя Белгородской области, приехавшего недавно в Саранск, стражи порядка обнаружили и конфисковали 1,17 грамма героина.

В отношении жителя Белгородской области было возбуждено уголовное дело. Ранее гражданин был судим за совершения разбоя. Несколько ближайших лет мужчина может провести за решеткой.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф