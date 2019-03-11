Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился начать подготовку к акции «Чистый город».

Градоначальник заявил, что принять участие в субботниках приглашаются все жители Саранска, но в первую очередь это касается сотрудников городской администрации. Кроме того, Пётр Тултаев отметил, что город нужно привести в порядок до 9 мая.

Масштабные субботники в рамках рассматриваемой акции стартуют в начале апреля, если будут иметь место необходимые погодные условия.

Пётр Тултаев также распорядился определить участки и предоставить возможность организациям принять участие в озеленении города.

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Источник: adm-saransk.ru