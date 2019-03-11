В Саранске обсудили уборку наледи с крыш многоквартирных домов

11 марта в администрации Саранска во время оперативного совещания были обсуждены вопросы, касающиеся хода работ по уборке наледи и сосулек с крыш многоквартирных домов.

Глава администрации Ленинского района Александр Юткин сообщил, что на уборке наледи и скоплений снега с крыш многоквартирных домов ежедневно работают 27 бригад и 72 человека. За ненадлежащую и несвоевременную уборку наледи за последнее время в указанном районе было составлено 25 протоколов.

В Пролетарском районе за несвоевременную уборку наледи с кровель было составлено 4 протокола, ещё 5 протоколов было составлено за ненадлежащее содержание входной группы.

В Октябрьском районе было составлено 15 протоколов за несвоевременную уборку наледи и сосулек с кровель. Стоит отметить, что поздним вечером 11 марта обрушился козырек нежилого помещения, расположенного по адресу – улица Гайдара. Каркас козырька не выдержал массы скопившегося снега и наледи. К счастью, в результате данного инцидента никто не пострадал.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев напомнил о необходимости заставлять собственников следить за состоянием кровель и козырьков торговых помещений.

Ранее сообщалось, что главе Саранска стыдно за плохую уборку Октябрьского района города.

Источник: adm-saransk.ru