Покупатель одного из магазинов Саранска расплатился поддельной денежной купюрой

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

11 марта в отдел кассового обслуживания одного из банков Саранска поступил сейф-пакет из магазина, специализирующегося на продаже алкогольной и табачной продукции. В указанном сейф-пакете была обнаружена фальшивая денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

По предварительной информации, поддельной банкнотой расплатился один из покупателей магазина, личность которого в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли героин у жителя Белгородской области.

Источник: 13.мвд.рф