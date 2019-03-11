В Мордовии сотрудники МЧС провели уроки безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского районов провели уроки безопасности в местных школах.

В ходе указанных уроков школьники узнали о том, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, прослушали рассказы об истории гражданской обороны, а также приняли участие в различных конкурсах и викторинах.

Уроки безопасности имеют огромное значение, поскольку именно в дошкольном и школьном возрасте закладываются основные навыки безопасного поведения, а также вырабатывается бережное отношение к жизни и природе.

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Источник: 13.mchs.gov.ru