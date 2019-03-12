В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 38-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 38-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло ранним утром 11 марта на улице Гожувской. По предварительной информации, 42-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Тигуан», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Приора», в результате чего транспортные средства столкнулись.

38-летняя пассажирка «Приоры» самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц города. Женщине было рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства.

Ранее сообщалось, что в Саранске легковушка сбила 39-летнюю женщину.

Источник: 13.мвд.рф