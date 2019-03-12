Житель Мордовии лишился денег, поверив мошеннику, который выдал себя за его племянника

В Зубово-Полянском районе 45-летний местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который действовал от имени его племянника.

Недавно 45-летний житель указанного района в одной из популярных социальных сетей получил сообщение со страницы своего племянника с просьбой одолжить 21 тыс. рублей, дабы погасить кредит. Перевести денежные средства через онлайн-сервис мужчина не смог, поскольку банковская карта, фото которой было прислано ему в упомянутом сообщении, не была зарегистрирована. Обсудить возникшую проблему по телефону якобы племянник отказался, заявив, что у него нет при себе средства связи, а в соцсеть он зашел с чужого компьютера. Затем мошенник прислал пострадавшему номер другой банковской карты.

В итоге мужчина перечислил деньги двумя платежами. На следующий день пострадавший позвонил своему племяннику. В ходе телефонного разговора мужчина узнал, что на самом деле его родственник не нуждается в финансовой помощи и не пользуется своим аккаунтом в социальной сети на протяжении достаточно длительного периода времени.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф