В Торбеевском районе загорелся мусор

В Торбеевском районе произошло возгорание мусора.
Днём 11 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории деревни Старое Четово произошел пожар. На улице Заречной загорелся мусор. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 42 квадратных метра.
По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся мусор.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске загорелась баня.
Источник: 13.mchs.gov.ru