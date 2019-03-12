В Торбеевском районе загорелся мусор

В Торбеевском районе произошло возгорание мусора.

Днём 11 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории деревни Старое Четово произошел пожар. На улице Заречной загорелся мусор. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 42 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся мусор.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске загорелась баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru