Неизвестные мошенники ограбили жителя Рузаевки

В Рузаевке местный житель лишился денежных средств, пытаясь перечислить их с одной банковской карты на другую.

Недавно житель Рузаевки попытался через непроверенный сайт перевести денежные средства с кредитной карты одного банка на платежное средство другой финансовой организации.

На другую банковскую карту денежные средства так и не были переведены. Неизвестные мошенники, воспользовавшись деньгами жителя Рузаевки, оплатили свои покупки в интернет-магазине на сумму порядка 70 тыс. рублей.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что житель Мордовии лишился денег, поверив мошеннику, который выдал себя за его племянника.