В Мордовии вырос уровень преступности

С начала нынешнего года на территории Мордовии увеличился уровень преступности.

В период с начала января по конец февраля текущего года на территории Мордовии было зарегистрировано 1458 преступлений. Данный показатель на 6,7% превышает тот уровень преступности, который был зафиксирован за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в Саранске. Наименьшее количество противоправных деяний было совершено в Большеигнатовском, Атюрьевском и Кадошкинском районах.

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Источник: prokrm.ru