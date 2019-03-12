В Мордовии лишили прав водителя, страдающего психическим расстройством

В Рузаевском районе сотрудники прокуратуры добились лишения водительского удостоверения гражданина, который страдает психическим заболеванием.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники прокуратуры указанного района выявили автомобилиста, который страдает психическим заболеванием. Во время судебной психиатрической экспертизы было установлено, что указанный гражданин не имеет права управлять транспортным средством из-за своей болезни.

В Рузаевский районный суд было направлено административное исковое заявление о прекращении у автомобилиста действия права на управление транспортными средствами. Данный иск был удовлетворен.

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Источник: prokrm.ru