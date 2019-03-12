Житель Саранска отправится в тюрьму за покупку и продажу наркотиков

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в покупке и сбыте наркотиков.

8 июля прошлого года 32-летний гражданин, находясь возле дома №18, расположенного по адресу – улица Н. Эркая, приобрел гашиш.

16 июля около дома №13, который расположен по адресу – улица Семашко, мужчина продал часть запрещенного вещества своему знакомому. В тот же день преступник был задержан.

В декабре Пролетарский районный суд города Саранска избрал в отношении злоумышленника меру наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, преступник был оштрафован на 10 тыс. рублей.

Сторона защиты пыталась обжаловать указанное постановление в Верховном суде Мордовии, но коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru