В женских колониях Мордовии прошли конкурсы красоты

В женских исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошли конкурсы под названием «Мисс очарование».

В исправительной колонии №13 конкурс прошел в клубе учреждения. Осужденные подготовили насыщенную программу, в ходе которой продемонстрировали не только свою красоту, но и артистизм.

В исправительной колонии №14 в конкурсе приняли участие шесть женщин. Конкурсная программа состояла из трех этапов, среди которых приветствие, творческое задание и дефиле.

По информации, опубликованной пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su