В Саранске задержали пьяного автомобилиста

В Саранске был задержан 36-летний автомобилист, который сел за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Ранним утром 11 марта на улице Косарева сотрудники Росгвардии заметили пьяного мужчину, который направлялся к автомобилю марки «Шевроле-Круз». Гражданин сел за руль транспортного средства. Сотрудники Росгвардии сообщили о правонарушении представителям ДПС.

Автомобилист попытался скрыться, но это ему не удалось. Нарушителем оказался 36-летний житель Саранска. В отношении мужчины был составлен административный протокол.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia