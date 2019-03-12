В Рузаевке прошли соревнования по карате

В Мордовии прошел фестиваль по карате.

Указанные соревнования проходили в Рузаевке. В состязаниях приняли участие более 100 юных спортсменов. Конкуренцию мордовским каратистам составили соперники из Энгельса.

15 представителей мордовских клубов смогли завоевать призовые места. В возрастной категории от 8 до 9 лет победа досталась Елисею Данилину и Екатерине Николаенко. Второе место заняли Захар Никитин и Софья Зуева. Третье место досталось Алексею Антонову и Андрею Горячеву. Среди спортсменов возрастом от 10 до 11 лет победителями стали Сергей Таныгин и Владислав Адаев. Третье место занял Артем Бикеев.

В возрастной категории от 12 до 13 лет победу одержали Илья Никитин и Егор Окунев. Второе место досталось Самиру Мухаеву. Бронзовые медали получили Владимир Шмельков и Илья Кижапкин. В возрастной категории от 14 до 15 лет второе место занял Никита Лобанов.

По информации «Известий Мордовии».

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