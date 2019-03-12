В Саранске трудные подростки посетили театр

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Рузаевскому муниципальному району совместно представителями районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав организовали для трудных подростков поездку в Саранск.

В Саранске подростки, находящиеся в сложной жизненной ситуации или состоящие на учете, посетили Мордовский национальный драматический театр. Несовершеннолетние граждане посмотрели премьерный показ спектакля «Капитанская дочка».

Дети получили массу впечатлений от посещения театра.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф