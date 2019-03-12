В 2021 году в Саранске откроется современный онкологический центр

Летом 2021 года в Саранске откроется современный онкологический центр.

На днях глава Мордовии Владимир Волков лично проверил ход строительства онкологического центра на улице Ульянова.

Строительство центра осуществляется в рамках реализации регионального проекта под названием «Борьба с онкологическими заболеваниями». До июля нынешнего года строители должны подвести постройку под крышу и приступить к внутренней отделке её помещений. Площадь центра, который будет введен в эксплуатацию летом 2021 года, составит 9,3 тыс. кв. м.

Владимир Волков остался доволен ходом строительных работ.

По информации «Известий Мордовии».

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