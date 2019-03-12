В Мордовии полицейские задержали автомобиль с гашишем

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, водитель которого перевозил наркотики.

В ночь на 7 марта в селе Новые Выселки сотрудниками правоохранительных органов был остановлен автомобиль марки «Фольксваген-Пассат», за рулем которого находился 47-летний безработный житель Саранска. В ходе осмотра салона транспортного средства стражи порядка обнаружили и конфисковали около 100 грамм гашиша.

Водитель иномарки заявил, что приобрел наркотики для собственного употребления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Саранске полицейские изъяли наркотики у жителя Белгородской области.

Источник: 13.мвд.рф