В Мордовии жительница Чувашии продавала поросят без необходимых документов

В Дубенском районе сотрудники Россельхознадзора пресекли незаконную продажу поросят.

На 83-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что жительница Чувашии продает поросят без ветеринарных сопроводительных документов.

Продажа поросят была запрещена. Животные были возвращены на место погрузки. Жительница Чувашии, продававшая поросят, была привлечена к административной ответственности.

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Источник: ursn-rm.ru