В Мордовии были выявлены нарушения в работе прачечных двух детских садов

В Мордовии сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в работе прачечных двух детских садов.

В ходе проверки прачечной детского сада №88, расположенного в Саранске, были выявлены следующие нарушения: в помещении гладильной на стене имеются трещины; облицовочная плитка на стенах в постирочной и гладильной частично облетела; в постирочной на потолке видны признаки поражения грибком и отслоение штукатурки; окно в помещениях гладильной и постирочной в ветхом состоянии, затруднен режим проветривания; плитка на полу в помещении прачечной имеет нарушение целостности (частично потрескалась и откололась); система приточно-вытяжной вентиляции в помещении прачечной не функционирует.

Во время проверки прачечной детского сада «Солнышко», расположенного в Ромодановском районе, было установлено, что для сдачи грязного и получения чистого белья предусмотрен только один вход, краска на потолке и стенах в постирочной и гладильной местами отлетела, раковина для рук в постирочной находится в нерабочем состоянии.

Указанные прачечные были временно закрыты.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru