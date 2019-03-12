В Мордовии прокуратура требует заблокировать сайты, побуждающие совершать преступления

В Темниковском районе сотрудники прокуратуры выявили сайты, на которых размещается информация, побуждающая граждан совершать преступления.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники прокуратуры указанного района обнаружили несколько сайтов, на которых размещалась информацию, идеализирующая жизнь представителей так называемого криминального мира. Кроме того, имели место материалы, призывающие применять насилие в отношении представителей правоохранительных органов.

В суд были направлены три исковых заявления с требованиями признать информацию, размещенную на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

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Источник: prokrm.ru