В Мордовии обсудили вопросы детского дорожно-транспортного травматизма

В конференц-зале УГИБДД МВД по Мордовии состоялся круглый стол, посвященный безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожного травматизма.

На протяжении минувшего года на территории Мордовии произошло 117 ДТП, в результате которых 4 ребенка погибли и ещё 125 получили телесные повреждения.

С начала нынешнего года в регионе было зарегистрировано 11 ДТП с участием детей, вследствие которых 1 ребенок погиб и ещё 12 были травмированы.

Участники круглого стола сошлись во мнении относительно того, что снизить уровень детского дорожного травматизма можно только при взаимодействии сотрудников ГИБДД, педагогов и родителей детей.

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Источник: 13.мвд.рф