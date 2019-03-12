В Мордовии соревнуются борцы с нарушениями слуха

В Саранске стартовал чемпионат России по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха.

В указанных соревнованиях принимают участие 70 спортсменов, которые представляют 21 регион России. Победители данных состязаний выступят на чемпионате Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха, который пройдет в Белоруссии.

Мордовию на данных соревнованиях представляют два воспитанника рузаевского отделения СШОР имени Алексея Мишина, среди которых Иван Неккоев и Алексей Воронов.

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Источник: info-rm.com