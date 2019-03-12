В Саранске рецидивиста осудили за покупку наркотиков и кражу мобильного телефона

В Саранске суд вынес приговор в отношении 46-летнего рецидивиста, обвиняемого в краже мобильного телефона и покупке наркотиков.

17 октября прошлого года 46-летний гражданин на одном из сайтов оформил заказ на покупку наркотиков. На улице Подлесной мужчина забрал так называемую закладку с запрещенным веществом.

23 октября преступник, находясь в салоне автобуса, похитил из кармана куртки одной из пассажирок мобильный телефон стоимостью около 15 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в декабре 2017 года злоумышленник вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение кражи.

Решением Ленинского районного суда города Саранска в отношении рецидивиста была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Саранска отправится в тюрьму за покупку и продажу наркотиков.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru